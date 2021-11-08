6 أطفال شهريا يتم تشخيصهم بأورام الدماغ في الأردن

الوكيل الإخباري-

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أوضحت أخصائية أورام الجهاز العصبي لدى الأطفال في مركز الحسين للسرطان ومديرة حملة التوعوية للكشف المبكر عن أورام الدماغ لدى الأطفال، الدكتورة نسرين عمايري، أن أورام الجهاز العصبي بشقيها الدماغ والحبل الشوكي هي ثاني أكثر أنواع الأورام شيوعا بين الأطفال بعد سرطان الدم في الأردن، وتعتبر سببا رئيسيا للوفاة نتيجة الاصابة بالسرطان بين الأطفال.وقالت أنه يتم تشخيص 6 أطفال ومراهقين شهريا بأورام الدماغ، بما يتراوح بين 70 - 90 إصابة سنويا، يعالج 70 بالمئة منهم في مركز الحسين للسرطان.وفيما يتعلق بالحملة، قالت عمايري أنه ومنذ انطلاق الحملة وحتى الآن تم توزيع 150 ألف بطاقة تعريفية وتثقيفية، وإلقاء نحو 90 محاضرة علمية على العاملين في القطاعين الطبي والأكاديمي، والوصول إلى المجتمع المحلي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والمحاضرات التوعوية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني.يجدر بالذكر أن أعراض الإصابة بمرض سرطان الدماغ لدى الأطفال تختلف حسب عمر الطفل، إلا أنها تشمل: الحول أو رفرفة العين، ميلان الرأس المتكرر بصورة غير طبيعية، زيادة في محيط الرأس بصورة غير متلائمة مع عمر الطفل، عدم وضوح الرؤية أو ضعف الرؤية، وتغيير في السلوك كالخمول وقلة النشاط، اضافة الى الحركات اللاإرادية والتشنجات، والصداع المستمر أو المتكرر، والغثيان والقيء المستمر أو المتكرر، وتوقف أو تأخر البلوغ واختلال في التوازن وعدم القدرة على المشي بشكل سليم.وتعد هذه الحملة الأولى من نوعها في الأردن والمنطقة حول أهمية الكشف المبكر عن أورام الدماغ لدى الأطفال، وتأتي بالتعاون مع مبادرة هيد سمارت، وبدعم من جمعية أورام الدماغ الخيرية في المملكة المتحدة.