6 إبر فقط من مطعوم الأنفلونزا في كل صيدلية بالمملكة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الصيادلة ، الدكتور زيد الكيلاني ، أن كمية مطعوم الأنفلونزا الموسمية ، أقل من معدلها السنوي ، حيث لم يتجاوز عددها (15) ألف إبرة ، في القطاع الخاص.

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وأشار الكيلاني لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه ونتيجة لقلة الكميّة ، فقد تم الاتفاق على توزيع (6) إبر لكلّ صيدلية كحدّ أقصى ، في مختلف مناطق المملكة.

ونوه ، أن عدد الصيدليات الموزّعة في مختلف مناطق المملكة يبلغ عددها (3500) صيدلية، مؤكدا أن المطعوم لن يتوفّر في عيادات الأطباء الخاصة .





وفيما يتعلّق بالقطاع الحكومي ،فقد بيّن أنّه تم الحصول على نحو (75) ألف إبرة ، يتم إعطاؤها مجانا للمؤمّنين صحيّا ، مشيرا أنه سيتم توزيع المطعوم على المستشفيات الخاصة ، وفق آلية معيّنة.

وشدّد الكيلاني على أهمية إعطاء المطعوم لكبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة ، نتيجة لشحّها ، لارتفاع الطلب عالميا على المطعوم ، ما يقلل نسبة توافرها في عدد من الدول.

وزاد " أن المطعوم المتوفّر حاليا هو المطعوم الثلاثي ، وسيتم جلب المطعوم الرباعي ، بعد انتهاء الإجـراءات الخاصــة في جلبه".

وعزّز أهمية ارتداء الكمّامات في سبيل الحدّ من انتشار الأنفلونزا ، موضحا أن المطعوم ، للوقاية من المرض.

وعوّل الكيلاني على وعيّ المواطنين ، في سبيل إعطاء فرصة للفئة الأكثر حاجة للمطعوم.

يُشار ان سعر المطعوم في القطاع الخاص ، يبلغ (5) دنانير و(68) قرشا.

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