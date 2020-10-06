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الثلاثاء، 06-10-2020 02:16 م

نحو 75 ألف إبرة في القطاع العام

6 إبر فقط من مطعوم الأنفلونزا في كل صيدلية بالمملكة

مط
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الصيادلة ، الدكتور زيد الكيلاني ، أن كمية مطعوم الأنفلونزا الموسمية ، أقل من معدلها السنوي ، حيث لم يتجاوز عددها (15) ألف إبرة ، في القطاع الخاص.

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وأشار الكيلاني لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه ونتيجة لقلة الكميّة ، فقد تم الاتفاق على توزيع (6) إبر لكلّ صيدلية كحدّ أقصى ، في مختلف مناطق المملكة.

 

ونوه ، أن عدد الصيدليات الموزّعة في مختلف مناطق المملكة يبلغ عددها (3500) صيدلية، مؤكدا أن المطعوم لن يتوفّر في عيادات الأطباء الخاصة .

وفيما يتعلّق بالقطاع الحكومي ،فقد بيّن أنّه تم الحصول على نحو (75) ألف إبرة ، يتم إعطاؤها مجانا للمؤمّنين صحيّا ، مشيرا أنه سيتم توزيع المطعوم على المستشفيات الخاصة ، وفق آلية معيّنة.

 

وشدّد الكيلاني على أهمية إعطاء المطعوم لكبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة ، نتيجة لشحّها ، لارتفاع الطلب عالميا على المطعوم ، ما يقلل نسبة توافرها في عدد من الدول.

 

وزاد " أن المطعوم المتوفّر حاليا هو المطعوم الثلاثي ، وسيتم جلب المطعوم الرباعي ، بعد انتهاء الإجـراءات الخاصــة في جلبه".

 

وعزّز أهمية ارتداء الكمّامات في سبيل الحدّ من انتشار الأنفلونزا ، موضحا أن المطعوم ، للوقاية من المرض.

 

وعوّل الكيلاني على وعيّ المواطنين ، في سبيل إعطاء فرصة للفئة الأكثر حاجة للمطعوم.

 

يُشار ان سعر المطعوم في القطاع الخاص ، يبلغ (5) دنانير و(68) قرشا.

 

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