6 إصابات بحوادث سير متفرقة في عمان

الوكيل الإخباري-

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قال مندوب إدارة السير كفاح الهزايمة إن مجموعات السير المنتشرة منذ ساعات الصباح الباكر على كافة الطرق الرئيسية والفرعية تعاملت مع بعض العوائق المرورية.وبين النقيب كفاح الهزايمة خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام انه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الخلفي بمنطقة ماركا بمحاذاة اوتوستراد الزرقاء نتج عنه 3 اصابات متوسطة وأضرار مادية.وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين بمنطقة مرج الحمام ما بعد جسر ناعور باتجاه العاصمة عنه نتج عنه اصابتين حالتهما العامة متوسطة واضرار مادية، تم اسعافهم جميعا الى المستشفى لتلقي العلاج.وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبة ودراجة في منطقة شميساني نتج عنه إصابة واحدة متوسطة.