6 إغلاقات و 92 إنذارا لمنشآت خالفت أوامر الدفاع في عمان

الوكيل الإخباري - اغلقت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان، أمس الأربعاء، 6 منشآت، وانذرت 92 أخرى لمخالفتها أوامر الدفاع والشروط الصحية.

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وأوضحت الأمانة في بيان وصل " الوكيل الإخباري" اليوم الخميس، أن فرق التفتيش نفذت يوم أمس، 698 زيارة، نتج عنها تسجيل 3 إغلاقات لمخالفة أمر الدفاع، و3 مخالفات صحية ومهنية و3 اغلاقات اخرى.



وأشارت إلى أن فريق الطوارئ ومراكز التفتيش التابعين لدائرة الرقابة الصحية والمهنية، بالتعاون مع دائرة الضبط العشوائي، قامت بجولات مشتركة على الباعة المتجولين، ما أسفر عن تسجيل مخالفة واحدة، وإتلاف 1783 لترا من العصائر، كما تم ازالة 52 بسطة.



وأضافت أنه تم تحرير 3 مخالفات لأفراد من خلال لجنة السلامة العامة، لمخالفتهم أمر الدفاع.

