السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 13-11-2021 06:17 م

6 تحذيرات من الامن العام للمواطنين

الامن


الوكيل الاخباري - اهابت مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة اخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة وذلك من خلال إتباع الإرشادات التالية .

1- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير او الإنزلاقات نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية وخاصة في المناطق الصحراوية

2- الإبتعاد عن قيادة المركبات أثناء الغبار الكثيف وانعدام الرؤية. 

3-توفير الأدوية المناسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الربو.

4- الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار .

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5- عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها .

6- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

 

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