6 تحذيرات من الامن العام للمواطنين

الوكيل الاخباري - اهابت مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة اخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة وذلك من خلال إتباع الإرشادات التالية .
1- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير او الإنزلاقات نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية وخاصة في المناطق الصحراوية
2- الإبتعاد عن قيادة المركبات أثناء الغبار الكثيف وانعدام الرؤية.
3-توفير الأدوية المناسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الربو.
4- الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار .
5- عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها .
6- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
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