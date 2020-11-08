الأحد 08-11-2020
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الأحد، 08-11-2020 05:41 م

6 تحذيرات من مديرية الامن العام

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الوكيل الاخباري - مديرية الامن العام تُهيب بالإخوة المواطنين ونظراً لدخول فصل الشتاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية العامة التالية. 
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1.تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه والعبّارات الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه.

2. القيام بإجراء الصيانة الدورية للمدافئ بأنواعها وتفقدها.

3. الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة أثناء استخدامها وتهوية المنزل بين الحين والآخر.

4.تثبيت الأجسام القابلة للتطاير والموجودة على أسطح المنازل. 

5 .تفقد المركبات وخاصة الاجزاء الضرورية للمسير في الظروف الجوية الشتوية ( كالاطارات ، والاضوية، والمسّاحات وغيرها )

6.الالتزام بالنصائح والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

 




 

 


 

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