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6 سيدات يشغلن منصب ‘أمين عام’ لأهم الوزارات في المملكة

الأربعاء، 10-11-2021 03:10 م

6 سيدات يشغلن منصب ‘أمين عام’ لأهم الوزارات في المملكة

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الوكيل الإخباري - خاص- تسيطر 6 سيدات على منصب " الأمين العام" لأهم الوزارات في المملكة وهي: وزارة الصحة ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الطاقة و الثروة المعدنية، وزارة النقل، بالإضافة إلى سلطة وادي الأردن.

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ورغم انخفاض نسب مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل بحسب منظمات حقوقية إلا أن العاملات منهن يسيطرن على مناصب حيوية مهمة، ما يؤكد كفاءة المرأة الأردنية في سوق العمل.


وتشغل منصب أمين عام وزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنيّة والإداريّة الدكتورة الهام خريسات، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، وأمين عام وزارة الطاقة المهندسة أماني العزام، وأمين عام وزارة النقل وسام التهتموني، بالإضافة إلى أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة.


وبرزت امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات خلال الفترة الماضية بعد عودة الطلبة الى التعليم الوجاهي ، وما سبقه من اجراءات للتربية اثناء جائحة كورونا ، فيما كان لامين عام سلطة وادي الاردن منار المحاسنة حضوراً على الساحة الاعلامية خلال اليومين الماضيين اثناء الحديث عن جفاف السدود والمخزون المائي للمملكة .


وفي تعليق لجمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" على هذا الأمر قالت مستشارة الجمعية إنعام عشّا إن نسبة اشغال السيدات للمناصب المهمة جيد ولكن غير كافٍ، منوهة إلى أن ما يهم أن يرافق العدد الكفاءة في العمل.
وأوضحت عشّا في حديث لـ "الوكيل الإخباري" ان الأردن مليء بالنساء الكفؤات اللاتي لم يحصلن على فرصتهن بعد.


وبحسب تقرير سابق لجمعية "تضامن" فإن نسبة المتعطلات عن العمل اللاتي يحملن شهادة البكالوريس وصلت الى 75.8% العام الماضي مقابل 24.5% من المتعطلين الذكور الذين يحملون الشهادة ذاتها.

 

 

 




 

 


 

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