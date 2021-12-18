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السبت، 18-12-2021 02:05 م

6 شبان يهددون بالانتحار في مأدبا.. والمحافظ يوضح - صور

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الوكيل الإخباري - هدد 6 شبان متعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية في محافظة مأدبا بالانتحار بعد صعودهم على برج اتصالات في بالقرب من مثلث مليح.

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ويطالب الشباب بتأمين وظائف حكومية لهم مقابل العدول عن قرارهم بالانتحار.

 

وقالوا إنهم غير قادرين على تأمين حاجياتهم الأساسية ومصاريف عائلاتهم، مطالبين بتوفير وظائف لهم.

 

ورفض الشبان النزول عن البرج قبل تبني مطالبهم من الجهات الرسمية.

 

بدوره أكد محافظ مأدبا علي ماضي أن الأجهزة الأمنية تحاول إقناع الشباب بالنزول وثنيهم عن محاولة الانتحار.

 

وقال ماضي لـ"الوكيل الإخباري"، إن هؤلاء الشباب اعتصموا قبل هذه المرة وقام نواب بطلب شهاداتهم وطلباتهم لتأمينهم بالعمل.

 

ونفذ الشبان المتعطلين عن العمل مسيرة احتجاجية أمس الجمعة للمطالبة بحقوقهم.





 

 

 




 

 


 

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