6 طائرات سياحية منخفضة التكاليف تدخل أجواء الأردن

الوكيل الإخباري - استقبل الأردن، الاثنين، 6 طائرات سياحية تابعة لشركات طيران منخفضة التكاليف تعاقدت معها هيئة تنشيط السياحة لجذب السياح للمملكة، وفق ما أفاد المدير العام للهيئة عبدالرزاق عربيات.

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وأوضح عربيات في بيان، أن "السياح القادمين للمملكة عبر هذه الطائرات يحملون الجنسية الإيطالية والألمانية و البولندية واليونانية و التشيكية".



وقال، إن "التعاقد مع شركات الطيران منخفض التكاليف جاء ضمن الخطة الحكومية المعلنة مؤخرا، التي تعمل عليها الهيئة لجذب 4.5 مليون سائح بحلول عام 2023".



و الطيران منخفض التكاليف "يعد محورا أساسيا ومهما لزيادة أعداد السياح وتحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام من خلال زيادة الدخل السياحي" وفق عربيات.



وأضاف أن "شركات الطيران منخفض التكاليف تعد من أكبر وأقوى الشركات المتخصص بالنقل السياحي بأسعار منخفضة على مستوى العالم".



وأشار عربيات إلى "عمل هيئة تنشيط السياحة مع وزارة السياحة والآثار وشركات الطيران بشكل مستمر من أجل استمرارية هذا المشروع، وليكون الأردن الوجهة السياحية المفضلة لجميع أنماط السياح و من مختلف دول العالم".



وبين أن "الهيئة و بالتعاون مع الوزارة تعمل على إعادة استقطاب سياح الطيران المنخفض، وأنواع السياح كافة بعد تراجع أعداد السياح جراء جائحة كورونا".

