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الأربعاء، 09-02-2022 05:06 م

6 مترشحين لمنصب رئيس بلدية الزرقاء و67 للعضوية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الإشراف على انتخابات بلدية الزرقاء، ومجلس المحافظة "اللامركزية"، الدكتور منذر كريشان إن 6 مترشحين قدموا لمنصب رئيس بلدية الزرقاء.

وبين الدكتور كريشان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه بلغ عدد المترشحين لمنصب عضوية البلدية 67 مترشحا، ولمجلس محافظة الزرقاء اللامركزية 44 مترشحا، وذلك مع انتهاء الدوام الرسمي لليوم الثالث والأخير لاستقبال الطلبات في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء.

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