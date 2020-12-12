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السبت، 12-12-2020 10:08 ص

6 وزراء يغادرون إلى القاهرة لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - غادر إلى القاهرة صباح اليوم وفد وزاري أردني للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأردني المصري العراقي، ضمن آلية التعاون الثلاثي.

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ويتكون الوفد من وزير الزراعة محمد داودية، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ووزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، ووزير النقل المهندس مروان خيطان.


ويبحث الوفد مع نظرائه من الجانبين المصري والعراقي آليات التعاون والمشاريع المشتركة بين الدول الشقيقة الثلاث. ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية.

 

ويتم عقد هذا الاجتماع القطاعي بدعوة من جمهورية مصر العربية لبحث سبل تعزيز وتطوير أطر ومشاريع التعاون الفني ضمن آلية التعاون الثلاثي، ومن المنتظر ان يعود الوفد الى عمان هذه الليلة.


 




 

 


 

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