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السبت، 02-01-2021 02:23 م

بين تريلا ومركبة

6 وفيات بحادث تصادم في المفرق

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي ان  كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين تريلا ومركبة في منطقة الرويشد ، السبت.

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ولفت السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، أنه قد نتج عن الحادث وفاة 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

 

وبين أن فرق الإسعاف، عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين و نقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الرويشد الحكومي والحالة العامة للمصابين ما بين البالغة و المتوسطة.

 

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