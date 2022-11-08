6.261 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 10 أشهر

الوكيل الإخباري -

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واصلت صادرات غرفة صناعة عمان رحلة صعودها التي بدأتها منذ بداية 2022، ونمت بنسبة 53 % خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي.وأظهرت معطيات إحصائية أن صادرات صناعة عمان ارتفعت خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، إلى 6.261 مليار دينار، مقابل 4.096 مليار دينار بالفترة نفسها من العام الماضي.ونمت غالبية صادرات القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي وبنسبة تراوحت بين 3 % لقطاع الصناعات الإنشائية، و 105 % للصناعات التعدينية الأعلى بالنمو.وتؤكد الأرقام أن صادرات غرفة صناعة عمان ستبلغ رقما تاريخيا غير مسبوق مع نهاية العام الحالي لم تصله منذ تأسيسها قبل 6 عقود، في مؤشر واضح يؤكد أن الصناعة الأردنية لديها ممكنات للنمو تتجاوز معها الصعوبات والظروف.وتصل صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة، فيما تشغل اليوم 254 ألف عامل وعاملة.