6.3 % نسبة الانخفاض في أسعار المنتجين الزراعيين

الوكيل الاخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المنتجين الزراعيين، حيث أظهرت النتائج ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 11.0% لـ "أيلول"\سبتمبر 2020 مقارنة مع أيلول\سبتمبر 2019.

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وقالت الدائرة، إنه الرقم القياسي 101.7 لـ "أيلول"\سبتمبر 2020 مقارنة مع 91.6 لـ "أيلول"\سبتمبر 2019، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار البندورة الكرز بنسبة 111.0%، الجريب فروت 92.8%، الفلفل الحلو 92.3%، الفلفل الحلو الملون 89.3%، الخس الاخضر 80.7%، البندورة 79.4%، الزهرة 65.8%، الفلفل الحار 57.0 %، الكوسا 21.8%، التفاح 21.3%، حيث شكلت الاهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها 73.9% من اجمالي عدد السلع في المؤشر.



وانخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل، ومن ابرزها البصل الناشف بنسبة 40.2%، البطاطا 38.5%، الفول الاخضر 35.6%، الفاصوليا الخضراء 33.7%، الباميا 26.8%، الملوخية بدون فرط 23.9%، البصل الاخضر 23.1%، الملوخية الفرط 21.7%، الملفوف الاحمر 16.7%، الفطر 16.1%، وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها 26.1% من إجمالي عدد السلع في المؤشر.



ويشير التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي لشهر أيلول\سبتمبر 2020 مقارنة مع اب\أغسطس 2020 بنسبة 24.9%، حيث بلغ 101.7 لـ "أيلول"\سبتمبر 2020 مقارنة مع 81.4 لـ "آب" \أغسطس 2020، ونتج ذلك بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها 51.6%.



ومن أهم المحاصيل التي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها الملفوف الاحمر بنسبة 99.5%، الخس الاخضر 74.7%، الخيار 70.8%، الزهرة 47.8%، الفلفل الحلو الملون 37.9%، الجريب فروت 37.4%، الملوخية بدون فرط 29.7%، الملفوف الاخضر 24.9%، البصل الناشف 23.3%، البندورة الكرز 22.7%.



في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار كل من محاصيل الزعتر بنسبة 19.2%، السبانخ 15.2%، التفاح 13.7%، العنب 12.4%، الملوخية الفرط 9.5%، الفطر8.4%، البطاطا 8.2%، الجوافة 1.1%، الباميا 0.5%، الرمان 0.5%، وبأهمية نسبية بلغت 48.4%.



أما على الصعيد التراكمي، فقد ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 3.1% للتسعة اشهر الاولى من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث بلغ الرقم القياسي التراكمي 109.9 لعام 2020 مقارنة مع 106.6 لنفس الفترة من 2019.



وقد ساهم ارتفاع معدل الأرقام القياسية لأسعار عدد من المحاصيل في هذا الارتفاع وكان أبرزها الكوسا حيث ارتفع معدل الرقم القياسي 18.8%، الموز 16.5%، الفاصوليا 16.2%، الخيار 8.8 %، الزهرة 7.0%، البندورة 6.5%، الباذنجان 0.1%، والتي شكلت أهمياتها 64.9%.



وشهد معدل الرقم القياسي انخفاضا لأسعار محاصيل البطاطا نسبة 27.8%، الفلفل الحار 11.1%، الفلفل الحلو الملون 7.9%، الفلفل الحلو الاخضر 5.5%، وبأهمية نسبية 35.1%.



