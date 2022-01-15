السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 01:45 م

6.5 مليون يورو لتمديد شبكات صرف صحي في جرش

جانب من أعمال الربط المنزلي على شبكات الصرف الصحي لتحدي الألفية- (من المصدر)


الوكيل الإخباري - أعلن مدير مياه جرش محمود الطيطي، السبت، أنه سيتم طرح عطاء تمديد شبكات صرف صحي في محافظة جرش للمناطق ظهر السرو وباب عمان والجبارات وأجزاء من وادي الدير الغربي العام القادم بقيمة 6.5 مليون يورو حيث يبلغ سكان هذه المناطق نحو 36 ألف نسمة.

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وقال الطيطي في تصريحات تلفزيونية، إن مديرية مياه جرش حصلت على هذا التمويل بموجب اتفاقية وقعتها وزارة المياه والري وألمانيا والاتحاد الأوروبي بقيمة 77.360 مليون يورو لتمويل مشاريع مياه وصرف صحي في عمان وإربد وجرش وعجلون والمفرق.


وأضاف، أنه تم الانتهاء من عطاء مشكلة المدخل الجنوبي وإنهاء فيضان الصرف الصحي من خلال ربط شبكة الصرف الصحي بمحطة تنقية جرش الشرقية، وسيتم طرح عطاء لتنفيذ متفرقات (معاملات) صرف صحي في كافة محافظة جرش المشمولة بخدمة الصرف الصحي بقيمة 450 ألف دينار.


وبين الطيطي بأنه تم إحالة عطاء لإنهاء مشكلة فيضان الصرف الصحي في منطقة الملعب البلدي بقيمة 100 ألف دينار من موازنة مجلس محافظة جرش وسيتم الشهر القادم طرح عطاء لتحسين شبكات مياه الشرب داخل المحفظة بقيمة 300 ألف دينار.

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