الأحد 29-08-2021
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الأحد، 29-08-2021 05:21 م

60 منحة لأبناء الطفيلة للتدريب على برامج مهنية

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الوكيل الاخباري - أكد مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة، المهندس محمد الشرايدة، أن المعهد حصل على 60 منحة تدريبية، تتضمن إعفاء المتدربين من أجور وخدمات التدريب والنقل ولجميع التخصصات المعلن عنها من قبل مؤسسة التدريب المهني.

ودعا المهندس الشرايدة الراغبين بالتدريب على البرامج التي أعلنت عنها المؤسسة، والتي تتضمن 17 برنامجا للشباب والشابات للتسجيل من خلال محطات معهد التدريب المهني في المحافظة، وموقع المؤسسة الإلكتروني، مشيدا بجهود مجلس غرفة تجارة الطفيلة لتشجيع العاطلين عن العمل للتوجه للتدريب على هذه البرامج.

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