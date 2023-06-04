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الأحد، 04-06-2023 02:11 م

60 مهندساً ومهندسة يؤدون القسم القانوني في مأدبا

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الوكيل الإخباري - أدى 60 مهندسا ومهندسة القسم القانوني في فرع نقابة المهندسين الأردنيين بمحافظة مأدبا.

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وبحسب بيان للنقابة اليوم الأحد، أكد ممثل نقيب المهندسين، رئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس، أن مجلس النقابة يفتح ذراعيه لهذه الكوكبة من المهندسين، ويقدم كل الدعم لجميع المهندسين الشباب من تدريب وتأهيل من خلال أكاديمية المهندسين للتدريب والتطوير الهندسي.


وتحدث الدباس عن برنامج تدريب المهندسين الذي تنفذه الأكاديمية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لافتا إلى دور النقابة في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الهندسي لمواكبة متطلبات سوق العمل الهندسي من خلال عقد الورش والنشاطات وبرامج التدريب المختلفة.


من جانبه، قال رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في مأدبا المهندس أحمد الفلاحات، إن أعضاء الهيئة العامة في الفرع تجاوزوا 3500 مهندس ومهندسة، داعيا المهندسين إلى ضرورة التفاعل مع نقابتهم والاشتراك في مختلف اللجان النقابية، للاطلاع على كل ما تقدمه النقابة لمنتسبيها.


من جهته، هنأ أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، المهندسين الجدد بانضمامهم إلى الهيئة العامة للنقابة، مؤكدا ضرورة التفاعل مع الفعاليات التي تنظمها النقابة، والانضمام إلى اللجان التي تساعد المهندس على صقل مهاراته، وتتيح له التواصل والتفاعل مع المجتمع.


وتخلل الحفل عرض حول تاريخ النقابة والامتيازات المختلفة التي تقدمها لمنتسبيها، والمتعلقة ببرامج التأمين الصحي والتدريب والتسهيلات المالية المختلفة، إضافة إلى الدورات التدريبية وورشات العمل والخدمات الالكترونية المقدمة.

 




 

 


 

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