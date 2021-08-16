%60.8 نسبة النجاح في امتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري - بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي"، 60.8%، بحسب ما أعلن وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس، الاثنين.

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وقال أبو قديس، في مؤتمر صحفي لإعلان نسب النجاح والأوائل على المملكة في الامتحان، إن "الوزارة حرصت على إعداد امتحان الثانوية العامة هذا العام في وقت مبكر في ظل الظروف الحالية"، مبينا أن "نسبة النجاح العامة لجميع طلبة التوجيهي من أعلى نسب السنوات الـ4 الأخيرة".



وبلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 65،5%، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 50،5%.



وأضاف الوزير: "بذلنا ما بوسعنا لتحقيق العدالة بين طلبة امتحان التوجيهي وإنجاح امتحان الثانوية العامة"، موضحا أن "الامتحان يجب أن لا يبقى أسيرا للأطر الحالية وينبغي تطويره".

أبو قديس، أكد أنه "جرى تشكيل لجنة لوضع تصورات لإعادة هيكلة الامتحان وتحديثه".

وصدرت، صباح الاثنين، نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، على الموقع الإلكتروني المخصص (توجيهي).

وبدأت، في 24 حزيران/يونيو 2021، أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، وسط إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة 207.283 مشتركا ومشتركة.

وتوزع المشتركون حسب فروع التعليم وفق الآتي: "72629 للفرع العلمي، و106058 للفرع الأدبي، و304 للفرع الشرعي، و1470 لفرع المعلوماتية و110 للفرع الصحي، فيما بلغ عدد الطلبة المشتركين في الامتحان من الفروع المهنية المختلفة 26712 مشتركا ومشتركة".

وتقدم للامتحان العام 562 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة في هذه الدورة موزعين وفق الفئات الآتية: "الطلبة الصم 149، الطلبة المكفوفون 107، الطلبة ذوو الإعاقة الحركية 127، الشلل الدماغي 74، الطلبة ضعاف البصر 105، فيما بلغ عدد المشتركين للامتحان 28 مشتركا في مركز الحسين للسرطان".

وتقدم للامتحان 82 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 15 قاعة.





