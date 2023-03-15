607 فنادق في الأردن مع استمرار الحاجة لزيادة عددها في الشمال

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الفنادق العاملة في الأردن العام الماضي 607 فنادق، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة.



وبحسب البيانات فإن عدد الغرف الفندقية 29.981 ألف غرفة وعدد الأسرة 55.866 ألف موزعة على إجمالي عدد الفنادق.



وبخصوص الأماكن الجغرافية الموزع عليها الفنادق فالحصة الكبرى للعاصمة عمان بعدد فنادق 361 فندقا و16.551 غرفة و31.572 سريرا، ويليها مدينة العقبة التي وصل بها عدد الفنادق 88 فندقا والغرف 5.902 ألف والأسرة 11.256 سريرا.



الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم قال في تصريح صحفي مساء الأربعاء، إن هناك نقصا بعدد المنشآت الفندقية شمال الأردن.



وقال إن عدد زوار مأدبا يؤكد على وجود حاجة لإنشاء غرف فندقية بها.



وتابع: "نحتاج فنادق أربع نجوم وما دون في البحر الميت لأن أغلب الفنادق الموجودة من فئة 5 نجوم".



ولفت إلى أن وجود فنادق في البحر الميت من فئة 4 نجوم فما دون سيلبي مختلف الطبقات الاقتصادية.



وبالنسبة للبترا قال إن هنالك حاجة لزيادة عدد الغرف الفندقية ولذلك ندعو دوما لتوزيع الاستثمارات الفندقية وإعطاء حوافز لتكون الاستثمارات في الإمكان التي تحتاجها.

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