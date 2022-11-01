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الثلاثاء، 01-11-2022 12:04 م

609 آلاف زائر لمدينة البترا الأثرية خلال 10 شهور

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الوكيل الإخباري - وصل إجمالي عدد زوار مدينة البترا خلال الشهور العشرة الماضية 609204 زائر منهم 489280 أجنبيا، وفق إحصائية صادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

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وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات أن أعداد الزوار جيدة.


ومقارنة بين العامين 2021 و2022 لذات الفترة فإن عدد الزوار ارتفع 292 % حيث وصل في عام 2021 إلى 155545 زائرا.


وبحسب الإحصائية بلغ عدد الزوار لذات الفترة من عام 2019 (قبل جائحة كورونا) 890194 زائرا منهم 773009 أجنبي، ومقارنة بذات الفترة بين العام الحالي و2019 يظهر أن حجم الزوار تراجع 32%.

يذكر أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي في مدينة البترا بعد أن حققت أرقاماً قياسية في أعداد الزوار لعام 2019 والتي تجاوزت حاجز المليون زائر لأول مرة في تاريخ سياحتها، وفق سلطة إقليم البترا.


المملكة

 




 

 


 

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