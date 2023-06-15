62 ‎%‎ نسب إشغال فنادق خمس نجوم بعمان

الوكيل الاخباري - بلغت نسب إشغال فنادق الخمس نجوم في نهاية الأسبوع الحالي بعمان 62 بالمئة، وفي العقبة 66 بالمئة، والبحر الميت 56 بالمئة، والبترا 52 بالمئة.



وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، إن نسب الإشغال بحسب فئات التصنيف للفنادق بلغت بفئة 4 نجوم في عمان نحو 59 بالمئة، و 54 بالمئة لفئة 3 نجوم، وفي العقبة لفئة 4 نجوم نحو 59 بالمئة، ولفئة 3 نجوم 46 بالمئة، وذلك في تصريح لوكالة بترا.



وأشار إلى أن نسب الإشغال في البحر الميت، بلغت بفئة 4 نجوم نحو 60 بالمئة، وفي البترا وصلت النسب إلى 38 بالمئة لفئة 4 نجوم، و 17 بالمئة لفئة 3 نجوم.

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