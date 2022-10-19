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الأربعاء، 19-10-2022 02:21 م

6210 طلبات ترشيح لجائزتي المعلم والمرشد التربوي المتميز

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الوكيل الإخباري - تسلمت جمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي 6210 طلبات ترشيح للتقدم لجوائز التميز التربوي، من خلال البوابة الإلكترونية، والتي تعد أكبر عدد من طلبات المنافسة على جوائز التميز التربوي منذ انطلاقتها.

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وقالت الجمعية، في بيان صحفي الأربعاء، إنها اختتمت المرحلة الأولى من مراحل جوائز التميز التربوي لهذا العام من مديريات التربية والتعليم كافة على مستوى المملكة والبالغ عددها 43 مديرية، وهي مرحلة النشر والترشيحات وتقديم الطلبات، بعد أن أغلقت الجمعية الخميس الماضي، باب استقبال طلبات المتقدمين للجائزة.


وأضافت أن طلبات الترشيح توزعت بواقع 5969 طلبا لجائزة المعلم المتميز في دورتها السابعة عشرة، و241 طلبا لجائزة المرشد التربوي المتميز في دورتها الخامسة.


وأشادت المدير التنفيذي لجمعية الجائزة لبنى طوقان بجهود المشرفين التربويين منسقي جمعية الجائزة، في المديريات جميعها، والذين حفزوا هذا العدد من التربويين للتقدم بطلباتهم وخوض تجربة التقدم للجائزة والاستفادة منها.


 




 

 


 

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