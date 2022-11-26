624 ألف م3 مياه دخلت السدود خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن حجم الأمطار الساقطة منذ بداية الموسم بلغ نحو 1.151 مليار م3 من المعدل السنوي العام أي ما نسبته 14.1% من المعدل السنوي البالغ 8.1 مليار م3 سنويا وأن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية في عجلون 33.8 ملم.

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وبينت أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها سجلت في محافظات المملكة على النحو التالي:



العاصمة معدلا 11.9 ملم، والبلقاء 16.8 ملم، ومأدبا 10.3 ملم ، والزرقاء 4 ملم، وجرش 11.3 ملم، والمفرق 6.1 ملم، واربد 9.1 ملم، عجلون 25.4 ملم، الكرك 0.8 ملم، الطفيلة 2.2 ملم، العقبة 0.3 ملم، معان 0.3 ملم.



وحول كميات المياه التي خزنتها السدود بحسب احصائيات سلطة وادي الأردن حتى صباح اليوم السبت خلال الساعات الـ24 الماضية، بينت الوزارة أنها بلغت 624.5 ألف متر مكعب في سدود الوحدة 104 ألف م3 ، وسد وادي العرب 9 آلاف م3، وزقلاب 13.9 ألف م3، وكفرنجة 44.8 ألف م3، وسد الملك طلال 337.8 ألف م3، ووادي شعيب 35.4 ألف م3 والكفرين 78.6 ألف م3 فيما لم تسجل سدود الجنوب (زرقاء ماعين والوالة والموجب والتنور واللجون والكرك) دخول أي كميات مياه من الأمطار.

وعن نسبة التخزين في السدود أوضحت الوزارة أنها حاليا 27.150 مليون م3 بنسبة تخزين 9.7% من الطاقة الكلية للسدود البالغة 280.759 مليون م3.



ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية وتخزينها في جميع المرافق المتاحة للاستفادة منها في كافة الاستخدامات بما يحقق الطموحات الوطنية في تعزيز الأمن المائي الوطني وكذلك عدم إلقاء المخلفات والنفايات في مجاري الأودية حفاظا على المياه السطحية والجوفية وضمان عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي.