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الخميس، 13-04-2023 08:11 م

63 ألف زائر لقلعة عجلون الأثرية خلال الربع الأول من العام الحالي

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الوكيل الاخباري - شهدت قلعة عجلون الأثرية حركة سياحية داخلية وخارجية نشطة خلال الربع الأول من العام الحالي .

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وقال مدير سياحة عجلون محمد الديك ، أن عدد زوار القلعة منذ بداية العام الحالي بلغ 63590 شخصا من جنسيات أجنبية وعربية، مشيراً إلى أن القلعة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الزوار، منهم 31170 زائرا خلال شهر آذار الحالي .


وبين، أن الربع الأول من العام الماضي، بلغ عدد الزوار 27531، منهم 14635 زائراً خلال شهر آذار من نفس العام، مقارنة مع عام 2019 بنفس الفترة، حيث بلغ عدد الزوار 35500 وشهر آذار زار القلعة 19050 سائحاً .


وأكد، أن ارتفاع عدد الزوار مؤشر إيجابي لدعم السياحة في المحافظة التي تتمتع بالمواقع السياحية والأثرية المميزة، مشيراً إلى أن المديرية تنفذ ضمن خطتها العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تعمل على الترويج للمحافظة ومواقعها السياحية والأثرية المتنوعة لتكون المحافظة نقطة جذب سياحي بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من خلال برنامج ارننا جنة الذي ساهم بشكل فاعل لتنشيط السياحة في المحافظة وتطوير المنتج والمسارات السياحية المتنوعة .


 




 

 


 

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