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63.8 % نسبة النجاح العامة في امتحان "الشامل" - رابط

الأحد، 10-04-2022 11:08 ص

63.8 % نسبة النجاح العامة في امتحان "الشامل" - رابط

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الوكيل الإخباري - بلغت نسبة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورتها الربيعية 2022، 63.8 بحسب ما أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحان الشامل ،أحمد العجلوني.

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وأضاف العجلوني اليوم الأحد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز الجامعة أن عدد المشتركين في هذه الدورة 5772 طالبا وطالبة تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر 5758 طالبا وطالبة توزعوا على 48 كلية جامعية وجامعية متوسطة في 128 برنامجا دراسيا منها 70 برنامجا دراسيا ضمن الخطط الدراسية الجديدة.

 

ونجحَ من المتقدمين 3676 طالباً وطالبة، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه 14 طالبا وطالبة، وتم ضبط 9 حالات غش أثناء الامتحان، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان 63,8%، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، وأعلى بقليل من نسبة النجاح في الدورة السابقة.


وبدأ امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) العملي السبت 3 آذار/مارس الماضي، واستمرت لغاية 17 من الشهر ذاته .

 

 

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