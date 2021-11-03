634 ألف شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا في إربد

الوكيل الإخباري-

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قال محافظ اربد رضوان العتوم الأربعاء، إن 634 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا (جرعة أولى وثانية) بنسبة 32% منذ بدء حملة التطعيم وحتى اليوم (الأربعاء) في المحافظة.وأضاف العتوم لـ"المملكة" إن المحافظة تشهد تجاوبا كبيرا من المواطنين تجاه أخذ المطاعيم واتباع إجراءات الوقاية الصحية.وبين العتوم أن في إربد 44 لجنة تقوم يوميا بجولات على الوحدات الإدارية في المحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حسب أوامر الدفاع.وأكد العتوم انخفاض عدد مخالفات الإغلاقات في إربد الفترة الأخيرة، حيث أغلق خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 71 منشأة.