الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 09:48 ص

%64 من اللاجئين في الأردن يعيشون بأقل من 3 دنانير في اليوم

ال


الوكيل الإخباري -أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي، الأربعاء، إطارا تقييميا لحالة الضعف (الهشاشة) عند اللاجئين في الأردن، من خلال مسح ميداني لأكثر من 10 آلاف عائلة لاجئة.

اضافة اعلان


وأظهرت النتائج، أن 64% من اللاجئين يعيشون حاليًا بأقل من 3 دنانير في اليوم، مما يظهر أنهم "على وشك الوقوع في براثن الفقر".


وأشار التقييم إلى أنه بدون مساعدة، سيكون ثلاثة أرباع اللاجئين فقراء، ومع المساعدة، تنخفض النسبة إلى 64%، استنادا إلى خط الفقر الدولي البالغ 5.5 دولارات؛ أي ما يعادل حوالي 3 دنانير في اليوم.


وبحسب نتائج المسح الميداني، تقول 90% من عائلات اللاجئين إنهم يستخدمون استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف السلبي؛ مثل الحد من تناول الطعام أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدين الآجل، للاستمرار في حياتهم اليومية.
وأفاد 52% من العائلات خارج المخيم، أن لديهم إمكانية الحصول على دخل من العمل مقارنة بنسبة 25% في مخيمات اللاجئين.


وارتفع عدد أسر اللاجئين السوريين المدينين بنسبة 39% مقارنة بعام 2018.
وبين التقييم أن معظم اللاجئين ليس لديهم اتفاقية إيجار مكتوبة وتلقى ما يقرب من 20% ممن شملهم الاستطلاع تهديدًا بالإخلاء في عام 2021.


ووفق النتائج، يلجأ اللاجئون الذين يعيشون في أماكن خارج المخيمات، بشكل متزايد، إلى العيش في منازل غير آمنة في ظروف دون المستوى.
وفي جانب التعليم، التحق 80% من الأطفال اللاجئين بالمدارس خلال العام الماضي - رغم تحديات التعليم عن بعد - بينما لا تزال عمالة الأطفال في حدها الأدنى.


أما في القطاع الصحي، سجلت زيادة بنسبة 13% في عدد اللاجئين السوريين الذين كانوا بحاجة إلى رعاية طبية، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها، مقارنة بعام 2018.


وبينت أن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الدعم الذي تحتاجه.


بيانات التقييم، تشير إلى أدلة تظهر أن الظروف المعيشية للاجئين آخذة في التحسن بالرغم من تأثير جائحة كورونا، حيث تدبر معظم العائلات دخلها الخاص.
وتعاونت المفوضية في الأردن مع فريق البنك الدولي المعني بالفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحديد الفقر لأول مرة بين اللاجئين في الأردن.
وقد تكون هذه البيانات التي أصدرت في "إطار تقييم الضعف" أداة قوية لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة من أجل استجابة الأردن للاجئين.


ولأول مرة، فحص تقييم هذا العام أيضًا وضع اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين.


وبالمقارنة مع السكان خارج المخيم، تظهر الأدلة أن سكان المخيم يتحسنون في مجالات مثل الصحة والتعليم، ولكن بسبب نقص فرص العمل، فإنهم يعتمدون بشكل أكبر على المساعدات الإنسانية.


وتسلط النتائج الضوء، في كل من المخيمات وخارجها، على أن توظيف فرد واحد من الأسرة لا يكفي لتلبية الاحتياجات المنزلية الشهرية.


ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، قال: "إننا نقف على مفترق طرق للاستجابة للاجئين في الأردن".


وأضاف "يعكس تحسن وضع اللاجئين تأثير جهودنا الجماعية على مدى السنوات الماضية، ومع ذلك لا يزال اللاجئون عرضة للخطر، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به لدعم اعتمادهم على الذات".


وقالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، إن التحليلات المشتركة بين التنمية والإنسانية ستستخدم البيانات الجديدة لاستكشاف كيفية تعزيز كفاءة استهداف المساعدة، وبالتالي فعاليتها.


وفي الأردن، 760 ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 17% فقط منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين.


ويجرى هذا التقييم عادةً كل عامين على الرغم من أن التقييم الأخير قد تأخر بسبب جائحة كورونا، حيث صممت النتائج لرصد التغيرات في ضعف اللاجئين بمرور الوقت، وإبلاغ إيصال المساعدة الإنسانية، ودعم البرامج التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين.


و ستساعد هذه المجموعة الواسعة من الأدلة الجديدة بشأن الوضع الذي يواجهه اللاجئون في الأردن على توفير المعلومات ليس فقط لاستراتيجية المفوضية الجديدة متعددة السنوات للفترة 2023-2025، ولكن أيضًا مناقشات أوسع بشأن الدورة التالية للاستجابة للاجئين في الأردن، مما يضمن دعم الاستقلال الذاتي للاجئين مع استمرار المساعدة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفًا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-02-26 at 1.27.33 PM

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

VTIwsXbGXHVBqkpYIMjqcUKDEuwYJqeBE0MHYgaJ

حبس موظف 5 سنوات حاول الاحتيال على أجنبية بـ846 ألف دولار

277460331_283024200667429_1217908348164706063_n

أزمة في نفق المدينة وشارع الشهيد إثر تصادم 10 مركبات - صور

ipXZU

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

1024x576_main_image5d7124839971c

إعادة اعتماد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن الفئة الأولى

0L5A1485 - Copy

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

أخبار متعلقة
czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cudGhhcWZueS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDEvaW1hZ2VzLTMtMy5qcGVnIjs=

أكثر من 677 ألف مُسجل على منصة دعم الكهرباء

0L5A1599 - Copy

الصحة: توقعات بارتفاع أعداد إصابات كورونا خلال الأيام القادمة

3231-305281631

تقرير: الأردن يستخدم 27% من المياه السطحية

كورونا 5

استمرار انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

0L5A0992 - Copy

عامان على رصد أول إصابة بفيروس كورونا في الأردن

b78d18c02ec6cf4be7af5c899aae0ff9

رئيس اتحاد الناشرين: معرض عمان الدولي للكتاب مهدد بالإلغاء