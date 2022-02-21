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الإثنين، 21-02-2022 09:57 ص

645 الف مُسجل على منصة دعم الكهرباء

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الوكيل الإخباري - بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الاثنين 434ر645 عدادا من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 222ر3 مليون شخص.

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ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم شكل الأردنيون نسبة 61ر98 بالمئة (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 42ر1 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 31ر1 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 08ر0 بالمئة.


وتم تلقي 1627 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع 1601 ملاحظة وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات وعددها 26 ملاحظة.


واهابت الهيئة بالمستهدفين بالدعم المبادرة للتسجيل على الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo للاستفادة من التعرفة المدعومة علما بان التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان المقبل وما زال العمل جار بتعرفة عام 2015.

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