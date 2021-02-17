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65 ملاحظة منذ دخول المنخفض في مناطق أمانة عمان

الأربعاء، 17-02-2021 11:56 ص

65 ملاحظة منذ دخول المنخفض في مناطق أمانة عمان

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أمانة عمان الكبرى


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ، ناصر الرحامنة إنه تم التعامل مع 65 ملاحظة اعتيادية منذ دخول المنخفض الجوي الثلاثاء.

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وأضاف الرحامنة في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، أن الملاحظات ناجمة عن سرعة الرياح تم التعامل معها على وجه السرعة بالتعاون مع المؤسسات والشركات الخدمية، وشملت تكسير اغصان اشجار، وانزلاق مركبات وانقطاعات للتيار الكهربائي، وملاحظات مناهل صرف الصحي.

ودعا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الجوية المتوقعة والاتصال على هواتف 5359970 / 06 أو 5359971 /06 او خلوي 0798166789 في حال مواجهة اي طارئ ، وغرف عمليات مناطق الامانة الفرعية الـ 22.

وتعمل امانة عمان منذ الثلاثاء، بحالة الطوارئ القصوى من خلال 5 الاف موظف ما بين عمال وطن ومشرفين وفنيين متواجدين في الميدان، ومتابعة لحالة الطرق من خلال شاشات في غرفة الطوارئ الرئيسية ، فضلاً عن تجهيز 162 آلية معنية بفتح الطرق ضمن مسارات محددة.

ودعت الأمانة المواطنين للإبتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول ، والى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة الواقعة اسفل منسوب الشارع والارض لضمان عملها في حال ارتفاع منسوب المياه.

كما دعت المقاولين في قطاع الإنشاءات الى ضرورة تأمين مواد البناء من امام المباني والمشاريع قيد الانشاء والموضوعة على جنبات الشوارع لمنع انجرافها الى شبكة تصريف مياه الامطار.

وتهيب الأمانة المواطنين الى عدم ربط مزاريب تصريف مياه الامطار على شبكة الصرف الصحي مما يؤدي الى فيضانات وارتدادات للمياه العامة في مناهل الصرف الصحي واغلاقات في الشبكة الصرف الصحي.

 

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