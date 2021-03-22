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الإثنين، 22-03-2021 12:08 م

65 % نسبة الفاقد في مياه الطفيلة

الطفيلة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - كشفت بيانات صادرة عن إدارة مياه محافظة الطفيلة أن نسبة الفاقد من المياه التي ضخت في محافظة الطفيلة، تجاوزت 65% في الربع الرابع من العام الماضي، وهي ما تمثل 1.3 مليون متر مكعب.

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وأظهرت البيانات أن كمية المياه التي ضخت في الربع الأخير من العام الماضي، لمناطق اختصاص إدارة مياه الطفيلة، 1.97 مليون متر مكعب وبلغت كمية المباع منها 677.209 ألف متر مكعب، في حين بلغت كمية المياه المنتجة خلال العام الماضي قرابة 8 ملايين قدم مكعب.


وبحسب البيانات التي اطلعت عليها المملكة، بلغ عدد الضبوطات خلال العام الماضي، 41 ضبطا، بحيث بلغت كمية ضبوطات استعمال المياه بطريقة غير مشروعة 20.850 ألف متر مكعب مياه، بحيث وصلت قيمة حالات استعمال المياه بطريقة غير مشروعة والتي تم تسويتها 10.650 ألف دينار.


وفيما يتعلق بالمشتركين ضمن اختصاص إدارة مياه الطفيلة، بلغ أعداد المشتركين بالمياه خلال العام الماضي، 18.699 ألف مشترك، وبلغ إجمالي المبالغ النقدية التي تم تحصيلها، في 2020 قرابة 1.07 مليون دينار، وإجمالي كميات المياه المباعة بالصهاريج خلال العام الماضي، 116.725 متر مكعب.


يشار الى أن معدل استهلاك الفرد من المياه في الطفيلة قرابة 210 لتر في اليوم الواحد.



 




 

 


 

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