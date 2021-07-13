%65 نسبة فاقد المياه بالكرك

الوكيل الإخباري - تقدر نسبة فاقد المياه بمحافظة الكرك نحو 65 بالمئة، بسبب الاعتداءات المتكررة على الخطوط والسرقات اضافة الى قدم بعض الشبكات المائية، وفق مدير ادارة مياه الكرك المهندس صدام الحروب.

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وقال في تصريح صحفي،اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع نسبة الفاقد من المياه تزامنا مع تراجع معدلات الهطول المطري هذا العام وارتفاع معدل الطلب خلال فصل الصيف والاستخدامات المختلفة للمياه، كلها عوامل أثرت بشكل كبير على برامج توزيع المياه وكمياتها الواصلة للمواطنين. واكد ان الفرق التفتيشية تبذل جهدا كبيرا بمتابعة ورصد عمليات الاعتداءات على خطوط المياه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق العابثين بخطوط المياه، داعيا المواطنين الى التعاون وترشيد الاستهلاك.



ولفت إلى حرص المديرية على الاستماع الى كافة شكاوى وملاحظات المواطنين وتأمينهم بالمياه حسب البرامج الزمنية لكل منطقة، مع الحرص على تزويد بعض المناطق بصهاريج ماء.



بدوره قال الناطق الاعلامي لوزارة المياه عمر سلامة، في بيان اليوم، ان هناك مجموعة من الخطط والاجراءات والعطاءات ستنفذ لتحديث الشبكة وتقليل نسبة الفاقد وخاصة بمنطقة لواء فقوع. يشار إلى أن مناطق واسعة بالمحافظة يشكو سكانها من نقص كبير في المياه، وأنهم يشترون المياه بأثمان عالية عن طريق الصهاريج وخاصة بمناطق الربة ودمنة وبعض مناطق المزار الجنوبي وقرى الخرشة وامرع بفقوع، مطالبين بحلول جذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة ومراقبة محابس المياه من العبث وتعزيز مصادر المياه وخاصة من مياه حوض الديسي.

