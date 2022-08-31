65.9 % نسبة النجاح في امتحان الشامل 2022

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، اليوم الأربعاء، أن نسبة النجاح بامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2022 بلغت 65.9%.

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وقال العجلوني، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن عدد المشتركين من الطلاب والطالبات في هذه الدورة بلغ (7304)، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر (7281) طالب وطالبةً، توزعوا على (50) كلية جامعية وجامعية متوسطة، في (143) برنامجا دراسيا، منها (92) برنامجا ضمن الخطط الدراسية الجديدة، من بينها (11) برنامجاً تقدم الطلبة بها لأول مرة، و (51) برنامجا ضمن الخطط الدراسية القديمة، نجحَ منهم ما مجموعه (4799) طالباً وطالبة.



وأضاف: "تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (23) طالب وطالبة، وتم ضبط (13) حالة غش أثناء الامتحان، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان (65.9%)، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، وأعلى بقليل من نسبة النجاح في الدورة السابقة، وبلغت نسبة النجاح في عدد من البرامج (100%)، وكذلك بلغت نسبة النجاح في بعض من الكليات (100%) أيضاً.







