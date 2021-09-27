الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات ،الاثنين، إن 653 مخالفة تتعلق بالغذاء تم تحويلها للمدعي العام منذ بداية العام الحالي.



وأضاف في حديثه لبرنامج صوت "المملكة" أن القانون يلزم المدير العام بالإعلان عن السجل التجاري واسم المنشأة المخالفة.



"كل يوم لدينا ما لا يقل عن 500 جولة تفتيشية. ونسبة المخالفات بها 1% " وفق مهيدات



وحول طبيعة المخالفات قال مهيدات إن المخالفات تبدأ بالإغلاق والتحرز على الكميات والإتلاف والغرامة المالية والإيداع إلى المدعي العام وهناك إما ينفذ الحبس أو الغرامة المالية.

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