السبت 03-10-2020
الوكيل الاخباري

إصابات كورونا ترتفع مجددا بالاردن

92 وفاة و4661 إصابة بكورونا في أوكرانيا

429 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

وفاة و4 إصابات إثر حادث الطفيلة

اصابة كورونا بمدرسة خاصة في طبربور

الديوان الملكي يسلم 55 مسكناً لأسر عفيفة

66 مخالفة لأصحاب منشآت ومواطنين لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11 في إربد

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

توضيح هام بعد اصابة عدد من موظفي الجمارك بكورونا




السبت، 03-10-2020 05:42 م

66 مخالفة لأصحاب منشآت ومواطنين لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11 في إربد

4


الوكيل الاخباري - حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، 66 مخالفة من السبت الماضي حتى اليوم؛ لعدم التقيد بأمر الدفاع رقم 11، حسب مدير المديرية رائد الخصاونة.
اضافة اعلان

وقال الخصاونة، لـ "المملكة"، إن من المخالفات 41 مخالفة لمواطنين لم يتقيدوا بأمر الدفاع رقم 11 المتعلق باتباع الإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المديرية وجهت 24 مخالفة لمحال تجارية؛ لعدم التزامها بتعليمات قانون الصناعة والتجارة الخاص بإعلان قوائم الأسعار، بالإضافة إلى مخالفة 3 منشآت؛ لعدم التزامها بقانون الدفاع المتعلق بترك مسافات أمان لمرتادي المنشأة.

وأوضح الخصاونة أن فرق التفتيش تنفذ جولات مسائية وصباحية مكثفة على الأسواق التجارية لضبط أي مخالفين وإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين ضرورة التقيد بأوامر الدفاع .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزير-الصحة-سعد-جابر

إصابات كورونا ترتفع مجددا بالاردن

1

وفاة و4 إصابات إثر حادث الطفيلة

c9YbvodfFS0r2QwlI2aV1kwiyZk8IzAVkZTOS8rW

اصابة كورونا بمدرسة خاصة في طبربور

5f788802ef77c

الديوان الملكي يسلم 55 مسكناً لأسر عفيفة

9

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

620202217122847003110

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

أخبار متعلقة
9202026183349742709147

اربد: 12 مخالفة لأشخاص ومنشأة تجارية لعدم التقيد بأمر الدفاع 11

9202025191640738665001

الزرقاء: تحرير 14 مخالفة لمنشآت ومواطنين لمخالفة أمر الدفاع 11

1D2A1071

استئناف العمل في وزارة الصناعة والتجارة الاثنين

9202023153546100461052

رئيس الوزراء يعدل أمر الدفاع رقم 7

520202314359136629058

مخالفة 7 أشخاص ومحل تجاري في إربد

196578

الامن يضبط 79 مخالفة لقيادة متهورة و 2650 قطع اشارة حمراء