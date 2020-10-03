66 مخالفة لأصحاب منشآت ومواطنين لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11 في إربد

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، 66 مخالفة من السبت الماضي حتى اليوم؛ لعدم التقيد بأمر الدفاع رقم 11، حسب مدير المديرية رائد الخصاونة.وقال الخصاونة، لـ "المملكة"، إن من المخالفات 41 مخالفة لمواطنين لم يتقيدوا بأمر الدفاع رقم 11 المتعلق باتباع الإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.وأشار إلى أن المديرية وجهت 24 مخالفة لمحال تجارية؛ لعدم التزامها بتعليمات قانون الصناعة والتجارة الخاص بإعلان قوائم الأسعار، بالإضافة إلى مخالفة 3 منشآت؛ لعدم التزامها بقانون الدفاع المتعلق بترك مسافات أمان لمرتادي المنشأة.وأوضح الخصاونة أن فرق التفتيش تنفذ جولات مسائية وصباحية مكثفة على الأسواق التجارية لضبط أي مخالفين وإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين ضرورة التقيد بأوامر الدفاع .