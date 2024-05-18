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السبت، 18-05-2024 03:25 م

66 مخالفة للسقوف السعرية للدجاج في نحو أسبوعين

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الوكيل الاخباري- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 66 مخالفة للسقوف السعرية المحددة لمادة الدجاج، منذ وضعها في الثالث من الشهر الحالي.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن 34 مخالفة حررت لعدم الالتزام بالسقوف السعرية، و32 لعدم الإعلان عن أسعار الدجاج الطازج ودجاج النتافات في مختلف مناطق المملكة.

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وأضاف أن عقوبة مخالفة السقوف السعرية المحددة لأي سلعة، هي غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف، أو الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر، مشيراً إلى تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفات وفقاً للقانون.


وأكد البرماوي أن الوزارة تتابع يوميا عمليات توريد وتوفير الدجاج في جميع مناطق المملكة، وتتواصل أيضا مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن والشركات المنتجة.


وأشار إلى وفرة كميات الدجاج في السوق المحلية الذي يحتاج يوميا نحو 700 ألف طير، منها 200 ألف نتافات و500 ألف طازج، وأن الكميات الموردة هي كالمعتاد.

 




 

 


 

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