66 % نسبة فاقد المياه بالكرك

الوكيل الإخباري - تقدر نسبة فاقد المياه في محافظة الكرك بحوالي 66 بالمئة وهي من أعلى النسب بالمملكة، ما يؤثر سلبا على كميات المياه الواصلة للمواطنين وفق مدير عقود إدارات مياه محافظات الجنوب شركة مياه العقبة المهندس محمد المحاميد.

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وقال المحاميد خلال جلسة حوارية نظمها ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية، مساء أمس الاثنين، إن الفاقد أسبابه إدارية وفنية، إضافة إلى قدم الشبكات والاعتداءات المتكررة على الخطوط.



وأشار إلى أن المحافظة تشهد نقصا بالمياه بسبب الفاقد وانحسار مياه سد الموجب نتيجة ضعف الهطل المطري، مبينا حرص الشركة على العمل على تحديث الشبكة وتطوير الجهاز الإداري وتوفير مصادر مائية، حيث أن من واجب الشركة توفير المياه بكميات مناسبة ونوعية جيدة وتطبيق العدالة بتوزيع برامج المياه لمختلف المناطق وتنفيذ مشاريع مائية تخدم المحافظة ومناطقها.



من جانبه، أكد محافظ الكرك محمد الفايز، أن المحافظة تعاني من نقص كبير بالمياه، مما يتطلب تعاون الجميع لحل المشكلة.



بدوره، تناول رئيس الملتقي خالد الضمور، شكاوى المواطنين المتكررة ومطالبها بتحديث الشبكة وتزويدهم من مياه الديسي ووضع حد للتجاوزات، فيما قال النائب احمد القطاونة إن المحافظة لا يوجد فيها شح مياه بقدر ما هو تجاوزات واعتداءات على الخطوط والآبار.

