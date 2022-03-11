67 أردنيا في طريقهم إلى عمان عبر الطائرة الملكية - صور

الوكيل الاخباري - وصلت الطائرة العسكرية الأردنية التي أوعز جلالة الملك بإرسالها لإجلاء الأردنيين الفارين من الحرب في أوكرانيا عبر بولندا.

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وقال رئيس الجالية الأردنية في بولندا محمد الاسعد لـ"الوكيل الاخباري" أن الطائرة ستقل ٦٧ أردنيا من مطار وارسو الدولي، وستغادر إلى العاصمة عمان على الفور بعد انتهاء ترتيبات المطار.



وأشار الأسعد أن الآن تجري ترتيبات في المطار للتأكد من وثائق السفر التي أصدرها القنصل الاردني على الحدود البولندية الأوكرانية.



وبين أن الجالية الأردنية والقنصلية الأردنية في بولندا مستمرة باستقبال الرعايا الأردنيين القادمين من أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى الأردن.













