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الخميس، 27-07-2023 02:01 م

69 % نسبة إشغال فنادق العاصمة عمان في عطلة الأسبوع الحالي

عمان 5


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
وصلت نسبة حجوزات فنادق العاصمة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى 69%، مقابل 64% في العقبة ، و60 % في البحر الميت، و 20% في البتراء وفق جمعية الفنادق الأردنية.

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وقالت الجمعية لـ "الوكيل الإخباري" إن نسب الإشغال في فنادق فئة 5 نجوم في العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى 78%، مقابل 73% في عمان ، و64 % في البحر الميت، و 27% في البتراء .


وأضافت إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة 64 %، والعاصمة عمّان 59%، فيما كانت في البحر الميت 55% أما البتراء 25%.


" أما فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسبة الأشغال 75% في عمان و 50% في العقبة ، فيما كانت النسبة في البتراء 8% ."


 




 

 


 

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