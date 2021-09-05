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%69.9 نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل

الأحد، 05-09-2021 11:00 ص

%69.9 نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل

جح


الوكيل الإخباري - بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الصيفية لعام 2021، %69.9، بحسب ما أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات عبدالله الزعبي، الأحد.

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وقال الزعبي، خلال مؤتمر صحفي حضره "الوكيل الإخباري " ، إن ما مجموعه 9028 طالبا وطالبة نجحوا في الامتحان، وبنسبة نجاح عامة بلغت (% 69.9)، فيما بلغت نسبة النجاح للطلبة المتقدمين للخطط الدراسية الجديدة والتي ترتكز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، اضافة الى الكفايات والمعرفة (%73).


وبلغ عدد الطلبة المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة في دورته الصيفية لعام 2021 (12985) طالبا وطالبة، من (51) كلية جامعية، وحكومية، وخاصة، وعسكرية، ووكالة غوث (من ضمنهم (7) كليات اغلقت وسجل طلبتهم على هذه الدورة)، في (169) تخصصا دراسيا، (76) تخصص ضمن الخطط الدراسية القديمة و (93) تخصص ضمن الخطط الدراسية الجديدة، بحسب الزعبي.


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