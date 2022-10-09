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الأحد، 09-10-2022 12:58 م

7 آلاف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية

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الوكيل الإخباري - تيماء عبيدات

قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم نبيل الحناقطة، اليوم الأحد، إن 60 مدرسة في أرجاء المملكة تعمل بنظام التعليم الدامج.

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وقال الحناقطة لـ "الوكيل الإخباري" إن 180 معلما داخل مدارس وزارة التربية والتعليم تم تعيينهم تحت بند شراء خدمات من أجل دعم ومساندة الطلاب ذوي الإعاقة داخل الغرف الصفية.


وبين أن التعليم الدامج يستقبل الطلبة ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة مثل التوحد، الاعلاقات البصرية ، الشلل الدماغي، صعوبات التعلم أو فقدان المهارات الأساسية.


ونوه إلى أن المدارس الدامجة موزعة على 3 أقاليم "الشمال (عجلون) والوسط (ماركا الجنوبية) والجنوب (الكرك)".


واضاف أن المعلم المساند يقوم بالدعم للطالب اذا لاحظ اختلال في المستوى التعليمي.


وأشار إلى ان 7 آلاف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في مدارس وزارة التربية والتعليم 3 آلاف منهم مصنف اعاقة بسيطة أو متوسطة.

 




 

 


 

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