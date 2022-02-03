7 قضايا قتل و67 قضية شروع و1445 جريمة خلال شهر كانون الثاني

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام الإحصاءات الجرمية والخدمية والجهد المبذول لمختلف وحداتها وتشكيلاتها خلال شهر كانون الثاني / 2022.

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وفي المحور الجرمي، تعاملت مديريات الشرطة والمراكز الأمنية وإدارتا البحث الجنائي والأمن الوقائي في مختلف محافظات المملكة خلال شهر كانون الثاني2022 مع 1445 جريمة جنائية وجنحوية، أحيلت منها 1249 قضية للقضاء وكانت نسبة اكتشاف تلك الجرائم 86%.



وكانت أبرز تلك القضايا التعامل مع 7 قضايا قتل اكتشفت جميعها، و67 قضية للشروع بالقتل والإيذاء البليغ و248 قضية سرقة جنائية وقضيتين للقتل الخطأ و498 قضية سرقة جنحوية و173 قضية احتيال و45 قضية سرقة سيارات.