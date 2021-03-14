7 مخالفات وإغلاقات في عمان

الوكيل الإخباري- نفذت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان الكبرى، أمس السبت، 299 زيارة للمنشآت للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الصحية وأوامر الدفاع.

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وبين تقرير من الأمانة وصل "الوكيل الإخباري" ، اليوم الأحد، أنه تم توجيه 55 انذارا للمنشآت، و7 مخالفات وإغلاقات، مخالفة لأوامر الدفاع، فيما تم تنفيذ 9 مخالفات و9 إغلاقات اخرى، لمخالفة الاشتراطات الصحية.

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