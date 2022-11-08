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الثلاثاء، 08-11-2022 12:45 م

7 ميداليات ملونة للاعبي الأمن ببطولة الأندية الدولية للكيك بوكسينغ

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الوكيل الإخباري - خطف نشامى فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ الأضواء وحصدوا المراكز الأولى فى بطولة الأندية الدولية، التي اختتمت منافساتها في العاصمة الهندية نيودلهي، في إنجاز غير مسبوق.اضافة اعلان


ونجح جميع لاعبي الأمن العام المشاركين في البطولة باعتلاء منصة التتويج، بعد أن حققوا 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة، بالاضافة إلى تحقيق حزامين احترافيين.

وقدم النشامى مستويات مميزة وسط مشاركة أكثر من (700) لاعب، يمثلون (35) ناديا من (7) دول.

وجاءت النتائج الفنية لفريق الأمن العام على النحو الآتي:

١- ذهبية وزن تحت (60) كغ عن طريق اللاعب محمد عيسى.

٢- ذهبية وزن تحت (63.5) كغ عن طريق اللاعب محي الدين أسامة.

٣- ذهبية وزن تحت (67) كغ عن طريق اللاعب عدي أبو حصوة.

٤- ذهبية وزن تحت (71) كغ عن طريق اللاعب يوسف قاسم.

٥- ذهبية وزن تحت (75) كغ عن طريق اللاعب مهند عفانة.

٦- ذهبية وزن تحت (81) كغ عن طريق اللاعب علي خلف.

٧- فضية وزن فوق (91) كغ عن طريق اللاعب أحمد الشلول.

٨- حزام احترافي عن طريق اللاعب محي الدين أسامة وزن تحت (63.5) كغ.

٩- حزام احترافي عن طريق اللاعب علي خلف وزن تحت (81) كغ.

وشارك فريق الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه العقيد هشام الشمايلة، ومدرب الفريق الوكيل رائد الدبج، ومساعد المدرب أحمد علي، والحكم سامح الحايك، واللاعبون (محمد عيسى، محي الدين أسامة، عدي أبو حصوة، يوسف النادي، مهند عفانة، علي خلف، أحمد الشلول).

 




 

 


 

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