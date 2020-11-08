الأحد 08-11-2020
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الأحد، 08-11-2020 02:58 م

(45) حالة حرجة

7 وفيات جديدة بكورونا في مستشفى الأمير حمزة

حمزة
الدكتور ماجد نصير


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مستشفى الأمير حمزة ، الدكتور ماجد نصير ، أن عدد الوفيات في المستشفى بعد الموجز الإعلامي أمس السبت بلغ (7) وفيات - حتى لحظة كتابة الخبر - .

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ولفت نصير ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المتوفين من فئة كبار السن ، ويعانون من الأمراض المزمنة .

 

وأشار ، أن عدد مصابـــي كورونا والذين يتواجدون - حاليا - في مستشفى الأمير حمزة (241) مصابا ، موضحا أن (78) في العناية الحثيثة .

 

وبيّن نصير ، أن عدد الحالات التي تخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي (45) حالة ، ووصف حالتهم بـ"الحرجة".

 

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