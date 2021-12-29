7.28 مليون اشتراك هاتف نقال في المملكة حتى نهاية ايلول 2021

الوكيل الإخباري - نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الالكتروني تقريرها الاحصائي، الذي تناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثالث من العام 2021 لخدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف المتنقل وخدمات الانترنت والتعريفات المتعلقة بتلك الخدمات.



ووفقاً للتقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" فقد بلغ مجموع اعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021 ما مجموعه (291) ألف مشترك مقارنة بما مجموعه (302) ألف مشترك حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، موزعاً على ( 196) الف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (منزلي مقارنة بــ(204) ألف مشترك حتى نهاية الربع الثاني، وبما مجموعه (95) الف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (منزلي) مقارنة بــ (96.753) ألف مشترك للربع الثاني من العام 2021.

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وتبين أن هنالك انخفاضاً بالمجموع الكلي للاشتراكات وبنسبة (3.8 %) مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام، وبنسبة انتشار وصلت الى (12.78 %) بين الأُسر مقارنة مع (13.24 %) للربع الثاني من العام 2021 .



وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير الى تسجيل ما مجموعه (23.8) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثالث، شاملة الحركة الهاتفية الارضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم مقارنة بــ(24.01) مليون دقيقة للربع الثاني من العام 2021، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بمجموع ( 20.9) مليون دقيقة، وبما مجموعه (2.9) مليون دقيقة للحركة الهاتفية الدولية.



من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات الهاتف المتنقل بلغت (7.28) مليون اشتراك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بــ(7.02) مليون اشتراك مع نهاية الربع الثاني من هذا العام بمعدل نمو (3.8%)، موزعة على اشتراكات الدفع المسبق بمجموع (5.53) مليون اشتراك والدفع اللاحق بمجموع اشتراكات بلغت (1.75) مليون اشتراك، وبلغت نسبة انتشار اشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثالث ما نسبته (105.08%) مقارنة بنسبة انتشار (100.27 %) حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وفقاً لنسبة البالغين من السكان، وما نسبته (66.20 %) وفقا لعدد السكان مقارنة بنسبة (64.17 %) حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.



وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت فقد أشار التقرير الى تسجيل ما مجموعه (296.8) ألف اشتراك باستخدام تقنية "الفايبر" حتى نهاية الربع الثالث مقارنة بـــ(270.3) ألف اشتراك مع نهاية الربع الثاني بمعدل نمو (9.8%)، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA ) ما مجموعه (257.1) ألف اشتراك مقارنة بـ(262.5) الف اشتراك مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الانترنت باستخدام تقنية (ADSL) ما مجموعه( 131.9) ألف اشتراك مع نهاية الربع الثالث مقارنة بـــ (135.07) الف اشتراك مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.



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