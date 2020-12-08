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الثلاثاء، 08-12-2020 04:28 م

7.5 ملايين دينار لإنشاء كلية تقنية في جرش

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور عبدالله سرور الزعبي، طرح عطاء لإنشاء كلية تقنية في محافظة جرش بقيمة 5ر7 مليون دينار، من المنحة الإيطالية.
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وبين الزعبي أنه تم طرح عطاء البنية التحتية، وتصميم المباني في شهر تموز من العام الحالي، متوقعا الانتهاء من إنشاء الكلية التقنية نهاية عام 2022، أو مطلع العام 2023.

وأشار إلى أنه سيتم البدء بتدريس 8 تخصصات تغطي احتياجات سوق العمل المحلي، مع الأخذ بالاعتبار التركيز على مهن مستقبلية ومهن تخص تقنيات ترميم الآثار.

وقال الدكتور الزعبي إن الجامعة تقوم منذ عام 2017، بإعادة هيكلة كلياتها والتركيز على التعليم التقني، حيث قامت رئاسة الجامعة بالتواصل مع الجهات الدولية للحصول على دعم مادي وتقني لهيكلة كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور الزعبي أن "الجامعة تقوم على تحقيق رؤى الملك عبدالله الثاني، والأهداف الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية للتوسع بالتعليم التقني".

وبين أنه تم استكمال هيكلة كلية معان لتصبح تقنية بالكامل، وأنشأت كلية السلط التقنية داخل حرم جامعة البلقاء التقنية، وتم إنجاز 60 بالمئة من هيكلة كلية الهندسة التكنولوجية في عمّان، والعمل جار على هيكلة كلية الحصن لتحقيق شعار الجامعة "التعليم والتعلم بهدف التشغيل".

 




 

 


 

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