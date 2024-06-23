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الأحد، 23-06-2024 12:08 م

70 شاحنة جديدة من الأردن تعبر إلى شمال غزة

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الوكيل الاخباري - عبرت قافلة مساعدات انسانية جديدة لأهلنا في شمال غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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وأرسلت القافلة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات ومنها بايوس والإغاثة الإسلامية عبر العالم والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الامداد وتآلف الخير وجمعية الإغاثة الطبية العربية وغيرها.


وحملت القافلة المكونة من 70 شاحنة الطرود الغذائية الأساسية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والأدوية، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة وتحديدا ضمن مناطق الشمال في القطاع من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن المعاناة التي يمر بها أهلنا في غزة من الممكن أن تتحول الى كارثة انسانية حيث إن كافة التقارير الواردة تشير إلى اقترابنا من المجاعة في قطاع غزة.


وأضاف الشبلي بأن الجهود الأردنية مستمرة في إدخال المساعدات الإنسانية للعمل على التخفيف وايقاف هذا الوضع المأساوي.


وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى 2110 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.


وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.


 




 

 


 

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