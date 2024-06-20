70 شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن تصل غزة رابع أيام العيد

الوكيل الإخباري - وصلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في قطاع غزة مكونة من 70 شاحنة وذلك في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان



وتم تسيير القافلة من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبدعم من برنامج الغذاء العالمي (WFP) وعدد من المنظمات والشركات والمؤسسات الشريكة.



وبحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس، فإن القافلة تحمل المواد الغذائية والطحين، ليصار إلى توزيعها لأهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن التركيز ينصب بشكل أساسي على المواد الغذائية لوجود نقص حاد بها داخل القطاع خلال فترة العيد.



ووصل إلى الأهل في غزة 115 شاحنة منذ السبت الماضي (وقفة العيد) حتى اليوم تحمل المواد الغذائية والطحين، إضافة إلى ما جرى توزيعه من مادة الخبز والوجبات الغذائية الساخنة.



وأوضح الشبلي، أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغ 2040 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.



وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.