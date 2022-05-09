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الإثنين، 09-05-2022 08:40 ص

%70 نسبة إشغال معظم فنادق البترا خلال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات، الاثنين، إن نسبة إشغال معظم الفنادق في البترا وصلت إلى 70% خلال عطلة عيد الفطر.

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وأضاف الفرجات، لـ"المملكة"، أن أعداد السياح خلال العطلة وصلت إلى أكثر من 28 ألف سائح من مختلف الجنسيات.


وبلغ العدد الإجمالي لزوار المواقع السياحية والأثرية في الأردن خلال الأيام الثلاثة الأولى من عطلة عيد الفطر، نحو 190 ألف زائر، وفق الناطق الإعلامي لوزارة السياحة والآثار أحمد الرفاعي.


وأشار الفرجات إلى أن أعداد خلال شهر آذار/مارس بلغت 1500-2000 سائح أجنبي.


وبين أن أعداد السياح خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2022 قريبة من أعدادهم مقارنة مع العام 2019، قبل انتشار فيروس كورونا وتعطل السياحة.


 




 

 


 

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