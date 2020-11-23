70 % نسبة شفاء مرضى الفيروس بغرف العناية الحثيثة في مستشفى الأمير حمزة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال مدير مستشفى الأمير حمزة ماجد نصير الاثنين، إن عدد حالات الشفاء في مستشفى الأمير حمزة من يدخل لغرف العناية الحثيثة 70% ومن لا يدخلون العناية نسبة الشفاء أعلى من ذلك.وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن كل من توفى ووجد عنده كورونا تعتبر وفاته سببها الفيروس، مبينا أن سبب الوفاة سيحدد قريبا سببه.سُجلت في الأردن، الاثنين، 66 وفاة، و4981 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 188,410 إصابات، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة.وأضاف نصير أن تحديد سبب الوفاة عند المريض بالفيروس يحتاج لمراجعة، ووزارة الصحة تعمل على ذلك.وقال نصير إنه لا يوجد نقص بالكوادر في مستشفى الأمير حمزة، مبينا أن قسم العناية الحثيثة في المستشفى يحتوي 85 سريرا المشغول منها 80 سريرا."اجمالي المرضى في مستشفى الأمير حمزة 200 مريض وهناك 150 سرير لمن لا يحتاج العناية الحثيثة." وفق نصيرمدير المركز الوطني للطب الشرعي، الدكتور عدنان عباس، قال إنّ هناك زيادة بعدد الوفيات في الأردن بسبب فيروس كورونا.وأضاف عباس، لـ "صوت المملكة"، أنّ 880 حالة وفاة زيادة منذ بداية العام الحالي عن معدل الوفيات خلال العام الماضي.وأشار، إلى أن المركز الوطني للطب الشرعي تعامل مع 2302 وفاة بسبب فيروس كورونا على مستوى الأردن، معتبرا أنها ضمن المستوى الطبيعي مقارنة مع العالم.وبين، أن تم عمل احصائيات لمجموع الوفيات التي تعامل المركز معها خلال 2019، وتبين ارتفاع حالات الوفاة عن العام الحالي."المركز تعامل منذ بداية العام الحالي مع 6050 حالة، منها 3281 حالة قضائية حتى اليوم" وفق عباس.ولفت، إلى أن المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير العام الماضي، تعامل مع 5200 وفاة طبيعية، و2500 وفاة قضائية.